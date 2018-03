Stringhetto di Legnago vince il concorso "Regina della Golosità"

Una dolce bontà della “Nocciola”, con il giusto equilibrio di gusto tra il cioccolato e le nocciole presenti nella ricetta al 55%. Con una velluta cremosità, buona consistenza, sapore e spalmabilità l’azienda Stringhetto di Legnago vince con la sua crema spalmabile il primo posto de “La regina delle golosità”, la prestigiosa competizione tra otto aziende dedicata alle creme spalmabili alla nocciola organizzata nell’ambito di Chocolate Days, la festa del cioccolato in programma sul lungomare di Salerno.

La manifestazione

Per la promozione della cultura dei prodotti artigianali di cioccolato, con la quarta edizione della festa del cioccolato, organizzata dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane in collaborazione con Claai di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Tanagro Legno Idea, una giuria tecnica assaggiando le creme in concorso ha valutato la “migliore crema spalmabile”, priva di olio di palma, derivata dall’utilizzo della nocciola prodotta utilizzando la varietà di nocciole tipiche del territorio, la “Tonda” di Giffoni, la “Mortarella” e “Avellana” irpina, la “Tonda Gentile” del Piemonte. Il secondo posto della categoria creme spalmabili è andato all’azienda Gay Oden di Napoli, mentre si è classificata terza Noccioro di Avella. Tre i premi “La regina delle golosità” assegnati dalla giuria composta dalla giornalista del Fatto Alimentare Valeria Torazza, dal tecnologo Luca Gallucci, dai giornalisti Aniello Palumbo e Marilia Parente.

Impossibile resistere alla golosità delle creme spalmabili protagoniste della dolce competizione anche per i giovani studenti dei Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera dell’Istituto “Santa Caterina da Siena – Amendola” di Salerno che hanno invece assegnato il “Premio Gusto Giovani” all’azienda Noccioro di Avella, che fa l’en plein. Genuine ed irrinunciabili le fantastiche creme alle nocciole che, nella loro semplicità, hanno conquistato i palati dei presenti, mentre restano ancora in gara, in attesa del verdetto della giuria popolare, dei visitatori di Chocolate Days, nello stand centrale sul lungomare di Salerno, le creazioni artigianali ed artistiche al cioccolato che si contendono il titolo del concorso “Sua Maestà l’Uovo di Cioccolato 2018″.

Veri pezzi da galleria d’arte, infatti, le uova pasquali in mostra ed in concorso alla quarta edizione della Festa del Cioccolato realizzate in cioccolato fondente e al latte dalle decorazioni in pasta di zucchero, decorate con burro di cacao colorato usando diverse tecniche, per le quali sarà difficile trovare il coraggio di rompere l’uovo di cioccolato. Firmate da 15 maestri cioccolatieri sono state decorate a mano, in forme molto originali, ma anche modelli più classici ed eleganti. Uova di cioccolato, di ottima qualità, abbellite da dettagli unici, pensate per essere buone, ma soprattutto per essere esteticamente molto raffinate firmate da una selezione di pasticcerie e cioccolatieri: Cake Art di Elisabetta Sabatino di Giffoni Valle Piana, Cioccolateria La Regina di Angri, Cioccolateria Todisco di Sant'Antonio Abate, Cioccolato Bonta' di Grottaminarda, Dolce e Caffe' di Salerno, Antica Fabbrica di Cioccolato Gay Odin di Napoli, L’Oasi Del Dolce di Chiusano San Domenico (Av), Pasticceria Antica Roma di Pontecagnano Faiano (Salerno), Pasticceria Arienzo di Salerno, Pasticceria Degli Angeli di Campagna, Pasticceria Luciano di Oliveto Citra, Pasticceria Memmolo - Mirabella Eclano (Av), Pasticceria Romolo di Napoli, Pasticceria Svizzera di Salerno, Timi Timi – Salerno.

Gallery