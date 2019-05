Successo a Milano per l’esposizione delle farine artigianali del mulino Aquara Alburni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande successo per l’Azienda Mulino Aquara Alburni che, in occasione del TuttoFood 2019, l’evento internazionale organizzato da Fiera Milano e dedicato al sistema agroalimentare, ha presentato le sue farine artigianali presso l’area “Spazio Campania”, in Piazza Fontana, a pochissimi passi dal Duomo. Un sito elegante realizzato grazie ad una partnership tra la Regione Campania e Unioncamere Campania in modo da creare una vetrina permanente delle eccellenze regionali, a disposizione dei produttori campani per la presentazione delle loro maestrie proprio in vista degli eventi più rilevanti. L’esposizione delle farine artigianali prodotte a km 0, tramite la cosiddetta “filiera corta trasparente”, dal Mulino Aquara Alburni, ha ricevuto, dunque, tantissime visite d’eccezione tra cui quella del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, giunto nell’area per una conferenza con a tema il rilancio del litorale Domitio-Flegreo tenutasi con la partecipazione del Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete e dell’Assessore all’Agricolutra del Comune di Milano, Pierfrancesco Majoran. Ai visitatori dell’esposizione è stato illustrato, inoltre, il progetto “Dalle vie del grano tra mulini e fattorie” , tanto apprezzato, non solo dalle scolaresche di ogni ordine e grado, ma anche dai tanti turisti che puntualmente visitano, grazie all’iniziativa, non solo l’antico mulino di Aquara in cui il grano viene macinato e la farina viene prontamente confezionata, ma anche la fattoria didattica della Tenuta Martino s.a.s., poco distante dal mulino. “Sono orgoglioso e soddisfatto di aver avuto modo di esporre i nostri prodotti presso una vetrina così importante, la nostra azienda è giovane e già riscuote tanto successo proprio la trasparenza che c’è intorno alla lavorazione delle materie prime” ha affermato Franco Martino, titolare dell’Azienda Mulino Aquara Alburni e Tenuta Martino s.a.s.

