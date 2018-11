Squisita e prelibata: spopola la pizza "tartufata" di Vincenzo Mansi

Sta spopolando, "la tartufata", tra le più appetitose creazioni del maestro pizzaiolo Vincenzo Mansi. Proprio presso "La pizza di Mansi", in via tra via Bello e via Guerdile, è possibile degustare la nuova specialità.

A renderne il sapore unico, la crema ai 4 formaggi, con il fiordilatte, fiocchi di patate e con grana e pepe nero, nonchè le scaglie di tartufo fresco, l'olio artigianale aromatizzato al tartufo e i pinoli tostati. La squisita pizza rivela tutto il suo gusto se assaggiata con impasto semi integrale con semi oleosi o con impasto con farina di riso venere. Da provare.