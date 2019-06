Tisane e delizie vista mare, tra storia e natura: break da sogno sul terrazzo del Giardino della Minerva

Si respira storia, arte e natura, presso il Giardino della Minerva, immersi nella pace del'orto botanico di Matteo Silvatico, ammirando l'azzurro del mare e le sfumature del cielo che solo i panorami della Salerno antica riescono a offrire. Diretto dal paesaggista Luciano Mauro, il Giardino della Minerva non è solo meta di turisti desiderosi di scoprire le antiche erbe e le piante della Scuola Medica Salernitana, ma rappresenta anche uno spazio singolare dove degustare delle squisite tisane, servite fredde o calde, insieme a gustosi biscotti artigianali e ad altre delizie preparate con ingredienti selezionati, sul suggestivo terrazzo affacciato sul golfo di Salerno. Una pausa rigenerante, quella proposta a salernitani e visitatori, che consente di trascorrere pomeriggi all'insegna del relax e del gusto, nel cuore del centro storico.

Le informazioni

La tisaneria del Giardino della Minerva è aperta dalle ore 9:30 alle ore 20, dal martedì alla domenica: per accedervi, è necessario pagare il ticket per la visita al Giardino (3 euro biglietto intero e 1,50 euro ridotto per gruppi scolastici e studenti universitari). In alternativa, è possibile acquistare l'abbonamento annuale a soli 15 euro che consente di poter frequentare liberamente il Giardino e il suo terrazzo per 365 giorni all'anno. Per ulteriori informazioni: 089252423 - info@giardinodellaminerva.it