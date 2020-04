Torta alla vitamina C: la ricetta di una lettrice

Gustare un dolce e, al contempo, fare il pieno di vitamine? Una nostra lettrice ci rivela la sua ricetta decisamente promettente in quanto caratterizzata da ingredienti contenenti la vitamina C, mai utile come di questi tempi.

Di seguito, la ricetta

Per l’impasto

• Farina di tipo 0 – 120 g

• Farina integrale di grano duro – 80 g

• Olio di semi di mais – 80 g

• Succo di arancia/spremuta di arancia – 100 g

• Zucchero di canna – 120 g

• Carote – 200/250 g

• Lievito vanillinato – 1 bustina

Per la farcitura

• Marmellata di arance amare bio

• Zucchero a velo

• Zucchero di canna – 50 g

• Acqua – 80 g

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Preriscaldare il forno a 180°C: in una ciotola mettete le farine setacciate, il lievito e lo zucchero, e mescolate. Aggiungete ora i rimanenti ingredienti e amalgamate bene. Versare l’impasto nella teglia, dopo averla foderata di carta forno, e infornare per 30 minuti circa. Lasciare raffreddare bene e dividete la base in due. Farcite con la marmellata, richiudete il dolce, dando poi una spolverata con lo zucchero a velo. Da provare.