TramontoRosa: "Il giardino dei golosi" sforna la nuova torta con il cioccolato Ruby

Non smette mai di stupire, Valerio Iannelli, de "Il Giardino dei Golosi" di via Nizza. Il maestro pasticcere, infatti, propone la nuova torta TramontoRosa, una delizia per gli occhi e per il gusto. Particolare ingrediente della nuova creazione, il cioccolato Ruby, il quarto tipo dopo il fondente,latte e bianco. Lanciato sul mercato dall'azienda bega/svizzera Barry Callebaut è arrivato in italia nel settembre di quest'anno. Il ruby è un cioccolato naturalmente rosa senza aggiunta di coloranti o aromi. Un gusto deciso con note acide e sentori di frutti rossi, ed un colore rosa/rubino.

La torta, dunque, è impreziosita da una mousse al cioccolato ruby su una base di strussel alle mandorle ed un interno cremoso al mango e passionfruit poggiato su una cialda di savoiardo. Una bontà da provare.