Compleanno ai tempi del Coronavirus: Scafuro prepara la "torta Italia"

Un compleanno diverso, ma in ogni caso speciale, quello di Gerardo Scafuro, cittadino di Montoro innamorato di Salerno, di cui spesso segnala foto e fatti anche alla nostra redazione.

In questo periodo particolare sono cambiati gli stili di vita per molti italiani costretti a stare a casa per l'emergenza Coronavurus, ma che ha fatto riscoprire antiche tradizioni soprattutto in cucina. Oggi, giorno del mio compleanno, ho ripreso una mia vecchia passione per i dolci (accantonata da molti anni) preparando la torta Italia dedicata a tutti noi che dobbiamo andare avanti uniti in questo momento di emergenza mondiale: #ANDRÀTUTTOBENE

Davvero belli a vedersi e, certamente, buonissimi, come intuibile a distanza, i dolci al profumo di tricolore preparati da Scafuro. Un invito ironico, il suo, a restare in cucina (stando a casa ndr), per vivere in modo diverso la quarantena imposta per contenere il contagio. A lui, vanno gli auguri della nostra redazione.

