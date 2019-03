Salerno festeggia l'8 marzo, tra fiori e dolci al profumo di mimosa

Profumo di mimosa, oggi, in occasione della festa della donna. In tanti, stanno gustando anche la torta che prende il nome dal delicato fiore giallo e che è decorata con il Pan di Spagna sbriciolato, rievocando, per l'appunto, la mimosa, simbolo dell'8 marzo.

La torta è farcita con una crema chantilly con pezzi di ananas. In Italia si è iniziato a festeggiare il giorno della Donna nel 1946 e da subito la mimosa ne è diventato il suo simbolo perché fiorisce proprio durante i primi giorni di marzo. A preparare la squisita torta, secondo la tradizione, la storica pasticceria Romolo di corso Garibaldi che, in tal modo, rende più dolce la ricorrenza.