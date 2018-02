San Valentino, "Il giardino dei golosi" sforna due nuove squisitissime torte

Non smette mai di sorprendere, "Il giardino dei golosi", il noto laboratorio salernitano sita in via Nizza, presente nella Guida delle pasticcerie d'eccellenza 2018 del Gambero Rosso. Valerio Iannelli, maestro pasticciere che ha frequentato la scuola di alta cucina del maestro Gualtiero Marchesi, in occasione di San Valentino, infatti, ha ideato due nuove torte.

Le nuove creazioni

Si tratta di "Cuore nel Bosco", mousse al cioccolato extrafondente su una base di crumble alle mandorle, con un cuore cremoso al lampone. E di "Pizzico d'amore", torta con base croccante al cocco e una massa morbida all'ananas, farcita con una crema al cioccolato bianco e ginger. Golosi in estasi, dunque, per le nuove torte che renderanno ancora più dolce la festa più romantica dell'anno.

