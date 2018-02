Piatti della tradizione da gustare "in famiglia": successo intramontabile per la trattoria "Da Sasà"

Tradizione, freschezza e genuinità, per dar vita ai piatti salernitani e campani, nel rispetto delle antiche ricette della nostra terra: questo il segreto del successo della storica trattoria "Da Sasà", fondata nel 1972 in via Diaz e poi trasferitasi in viale degli Orti, a pochi passi dal Corso Vittorio Emanuele. A portare avanti il locale, restando fedeli alle caratteristiche con le quali è stato concepito, i figli di Sasà, all'anagrafe Salvatore Luongo, volato in Cielo dopo aver lottato come un leone contro un brutto male. "Il nostro è un menù tradizionale - racconta Donato Luongo - Non proponiamo piatti gourmet, ma piatti che appartengono alla storia del nostro territorio, secondo le antiche ricette, come la trippa, la milza, pasta con fagioli e cozze, pasta con patate e provola e pescato del giorno accostato a legumi". Il menù, infatti, che vanta sempre vasta scelta di pesce, varia ogni giorno, in base ai prodotti freschi a disposizione.

La curiosità

Tra le tante chicche, la pasta alla Genovese rivisitata con il pesce. "Dai magistrati, agli operatori ecologici: tutti i nostri clienti mostrano di amare i piatti della tradizione che non stancano mai". Un luogo magico, infatti, "Da Sasà", dove tutte le persone amanti del buon cibo si riscoprono amici, tra una chiacchiera ed un boccone, in un caldo clima di familiarità che si repira da sempre solo nella storica trattoria di via Degli Orti.

Gallery