Nuova soddisfazione in casa Mansi: Principe conquista il 1° Trofeo internazionale di Pizza "Città di Campobasso"

Nuovi allori in casa Mansi: si è aggiudicato il primo posto al 1° Trofeo internazionale di Pizza Città di Campobasso, Vincenzo Principe, allievo del maestro pizzaiolo Vincenzo Mansi. Il 4 giugno, sfidando le specialità di oltre 100 concorrenti, la pizza made in Salerno con impasto semintegrale con semi oleasi, alias papaveri, girasoli e sesamo, composta da focaccia, mortadella in uscita, ricotta di bufala campana, pesto di mandorla siciliana artigianale e granella di pistacchio, ha entusiasmato la giuria, portando un altro trofeo presso il noto locale La pizza di Vincenzo Mansi di Salerno.

Parlano i vincitori

"Per noi è una grande soddisfazione: la pizza è frutto di un connubbio nato da un'intuizione che si è rivelata vincente: come sempre, la ricerca e la qualità degli ingredienti hanno rappresentano un punto di forza fondamentale", ha detto Mansi. "Spero sia questo il primo di una lunga serie di riconoscimenti", ha aggiunto Principe. Nuova soddisfazione, dunque, per la gastronomia del nostro territorio.

Gallery