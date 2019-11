Il 1° Spitfire - Aviator Pub d'Italia "decolla" in via Roma: new entry nella movida salernitana

La movida salernitana si arricchisce con un nuovo locale: sta per "decollare" in via Roma, infatti, il primo Spitfire - Aviator Pub d' Italia. Giovedì 14 novembre, aprirà i battenti il nuovo caratteristico pub, nato grazie alla collaborazione di Gma Import Export Specialità e Shepherd Neame, il birrificio più antico di Londra.

Durante l'inaugurazione, verrà offerto uno stuzzicante buffet e un assaggio della eccellente birra Spitfire Lager. Non resta che concedersi una serata presso la new entry della movida salernitana.

Parla il titolare del locale Vincenzo Penna