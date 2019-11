Ambientazione anni '40, tra squisiti burger e birre britanniche: lo Spitfire Pub fa spiccare il volo ai buongustai

Prelibatezze ed eccellenze da gustare e sorseggiare, in un ambiente unico nel suo genere: tutti pazzi per lo Spitfire Aviator Pub di via Roma, locale a tema in grado di far immergere i buongustai in una dimensione parallela, catapultandoli a bordo dello storico caccia monoposto britannico. In collaborazione con Sheoerd Neame, il birrificio più antico del Regno unito, Spitfire Aviator Pub rappresenta "una chicca" nel panorama della movida salernitana, tra scenografie impeccabili e particolari di design ispirati allo Spitfire.

Le delizie

Tra le ultime novità che stanno facendo leccare i baffi agli amanti del gusto, il panino tondo, con hamburger di marchigiana autentica igp da 200 grammi , 'nduja calabrese , spianata piccante, cipolla caramellata, melenzane arrostite, pomodoro pacchetelle del Piennolo. Non resta che recarsi in via Roma e spiccare il volo a bordo dello Spitfire Pub.



Gallery