Victory Pub Grill Burger Steak House: "cicchetti" di polpo e carni pregiate ora anche la domenica a pranzo

Notizie invitanti, per i buongustai: durante il mese di dicembre, il Victory Pub di lungomare, a due passi dall'area di Santa Teresa, sarà aperto anche la domenica a pranzo. Tutti pazzi per i tagli di carne selezionati e pregiati del noto locale, Ambassador of Scottish quality meat, e dei panini gustosi artigianali, nonchè dei cicchetti, alias polipo in porzioni particolari.

L'appuntamento

Presso il Victory Pub Grill Burger Steak House, inoltre, si terrà una nuova serata dedicata alla live music, il 20 dicembre, a partire dalle ore 22. Protagonisti dell'evento, i Wet Rags - American Folk Band che scandiranno la serata all'insegna delle bontà proposte dal locale della movida salernitana. Non resta che annotare la data e prepararsi a degustare gli eccellenti piatti del Victory, ascoltando ottima musica.