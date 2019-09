Carne, birra e altre bontà a due passi dal mare: benvenuti al Victory Grill e Steak house

Delizie di carne, birre alla spina, formaggi e alta salumeria: questo ed altro ancora è possibile degustare al Victory Grill e Steak house, il suggestivo pub sito sul lungomare ed ispirato alla nave da guerra del capitano Nelson.

Le specialità

Davvero squisita, la braceria con specialità di eccellenza. Vasta, poi, risulta la scelta dei burger. Tra le bontà proposte, anche un particolare panino con il polipo. E non manca il cannolo siciliano rivisitato alla salernitana, con sfoglia ricoperta di pistacchio di Bronte e granella o, ancora, il croccante con fondente e noci, per la gioia dei golosi. A pochi passi dal mare, insomma, il pub che sta entusiasmando ogni palato, è una degna tappa da non perdere per gli amanti del gusto.



