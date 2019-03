Vini naturali e altre bontà: appuntamento a La Casina Vegan di Salerno

La Casina vegan è in fermento, nel vero senso del termine. Sabato sera, infatti, riflettori accesi sul nettare degli Dei, alias il vino, rigorosamente vegan.

La curiosità

"Forse non tutti sanno che spesso durante alcuni processi di vinificazione vengono usate sostanze di origine animale quale caseine e albumine. - ha spiegato la chef Cristina De Vita del club enogatronomico di via Casa Stanzione - Da qui, la necessità del vino vegano, non come vezzo, ma come diritto alla comprensione di cosa mettiamo nel bicchiere. Sarà con noi alla Casina il dottor Gianpaolo Mancini, agronomo esperto di agricoltura biologica, produttore di vino vegan, bio e senza solfiti".

Il programma

Il dottor Mancini, dunque, condurrà per mano gli ospiti, in un interessante viaggio nel mondo del vino etico, non senza sperimentare una degustazione del suo squisito Adelà, con la competenza e l'amore che solo un produttore possiede. Dopo uno squisito aperitivo in veranda e le nozioni di introduzione al vino, dunque, il sabato de La Casina Vegan sarà caratterizzato da una appetirosa cena cruelty free, completa di vino Adelà e test olfattivi. Per info e prenotazioni: 340/2496196