Classiche, extradark o in chiave salata: la provincia di Salerno è la regina delle zeppole di San Giuseppe

C'è chi la ama classica e al profumo di tradizione, con crema e amarena, come la prepara, ad esempio, la storica pasticceria Romolo di Corso Garibaldi che quest'anno ha lanciato anche una invitante novità con crema alla nocciola, caramello e nocciola pralinata. E chi ne apprezza le varianti e sceglie la zeppola extradark e amarena, con il ciocrcolato, così come la propone Il Giardino dei Golosi di via Nizza.

Ed infine, non mancano occasioni per gli amanti dell'innovazione che la potranno degustare in chiave salata, presso la nota pasticceria Di Dato di Angri. Insomma, per le zeppole di San Giuseppe, in occasione della festa del papà, non resta che l'imbarazzo della scelta nel nostro territorio. Da provarle, tutte.

