Crema di ceci e verza: la ricetta

Ingredienti per quattro persone:

200 gr di ceci secchi da tenere in ammollo e cuocere ( 500 gr cotti)

700gr di verza

1 patata piccola

6 cucchiai di olio e.v.o.

1/2 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

1 pomodoro secco

2 spicchio d'aglio

3 pizzichi di curry

2 cucchiai di semi di sesamo

pane saraceno (ricetta sul blog)

Preparazione:

Porre i ceci precedentemente cotti in una casseruola dal fondo altro, assieme allo spicchio d'aglio, alla patata tagliata a tocchetti, alla costa di sedano, alla carota e al pomodoro secco, aggiungere dell'acqua fino a coprire per due dita tutti gli ingredienti e far cucocere per una mezz'ora a fuco medio.

Far raffreddare e ridurre in crema il composto con l'aiuto di un robot da cucina, nel caso risultasse troppo liquido, addensare velocemente sul fuoco, aggiugendo un cucchiaino di fecola di patate (considerando che una volta raffreddato si rassoderà naturalmente).

A fine cottura aggiustare di sale e aggiungere l'olio e.v.o.

Nel frattempo pulire la verza eliminando le foglie esterne, affettarla finemente e farla scolare bene.

Tritatre l'aglio e la cipolla e rosolarli in una padella con tre cucchiai di olio e il curry, aggiungere la verza ben scolata e far cucocere a fiamma vivace, a metà cottura unire il sale e far cuocere per dieci minuti rigirando spesso.

Prima di impiattare tagliare a cubetti il pane saraceno e rosolarlo leggermente con i semi di sesamo, in modo che sia ancora caldo e croccante al momento di portare in tavola.

Impiattare mettendo cinque abbondanti cucchiate di crema in un piatto piano , aggiungere al centro due forchettate di verza , completare guarnendo con i cubetti di grano saraceno e i semi di sesamo tostati, cospargere con un filo di olio e.v.o.

Servire caldo accompaganto da un buon bicchiere di vino bianco, ottimo è il coda di volpe.

Buon appetito!!!