Insalata di pasta: la ricetta veg

Le ricette della cuciniera vegana

" Benvenuto a chiunque, per caso o curiosità, si trovi a dare uno sguardo a questa rubrica di cucina vegana, curata da Cristina De Vita, in ""arte"" cuciniera vegana. La cuciniera vegana vi porterà alla scoperta del mondo dell'alimentazione naturale, vegana e preferibilmente a km zero...anche se qualche piccola eccezione potrà scappare. In questa pagina, verranno proposte ricette ricche di gusto e totalmente vegetali, strizzando l'occhiolino all'autoproduzione e alle buone pratiche. La più efficace delle rivoluzioni è quella che parte dalla cucina di casa, dove ognuno può fare la sua parte "