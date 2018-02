Patate al forno: la ricetta

Ingredienti per quattro persone:

4 patate grandi

2 cucchiai di olio per patata

3 cucchiai di erbette miste a piacere (timo, rosmarino, salvia, maggiornana ,origano,pepe rosa)

1 spicchio d'aglio

sale e pepe q,b,

Preparazione:

Tritare finemente le erbette e l'aglio e aggiungere il composto all'olio, cosi' da preparare un condimento aromatico.

Lavare, pelare le patate e metterle su di un tagliere ed infilzarle con uno spiedo, cosi' da regolare i tagli e da non arrivare fino in fondo.

Praticare delle incisioni ravvicinate, cosi' da ottenere fettine sottili ed un effetto a fisarmonica.

Riempire l'interno delle patate con l'olio aromatizzato,cospargendo anche la superficie.

Sistemare su di una leccarda, irrorare di olio e infornare a 160° per circa mezz'ora in forno ventilato, un pò in più in forno statico.

Servire con una bella insalata fresca o una salsa di verdure.

Buon appetito!!!