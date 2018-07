Schiacciatine di patate: la ricetta

Ingredienti per quattro persone:

4 belle patate a pasta dura.

1/2 spicchio d'aglio

2 cucchiai di olio e.v.o

sale q.b.

rosmarino

origano

timo

Preparazione:

Pelare le patate e grattuggiarle con un grattugia con i fori grandi, aggiungere il sale e metterle in un colapasta per una mezz'ora, per fare uscire l'acqua di vegetazione.

Strizzare bene il composto e aggiungere le erbe aromatiche e l'aglio.

Formare delle palline e schiacciandole dare le forma di piccoli burger.

Mettere un cucchiaio di olio in una padella ben calda e far cucocere inizialmente a fuoco lento e ben coperte per una decina di minuti per lato.

Quando l'interno sarà ben cotto far rosolare i due lati.

Servire con un bel piatto di insalata e un bel bicchiere di birra fresca.

Buon appetito!!!