Polpette di soia e ziti al sugo di pomodoro: la ricetta

Ingredienti per quattro persone:

200 gr di macinato di soia bio

4 cucchai di pangrattato integrale o una fetta di pane raffermo.

800 gr di passata di pomodoro

300 gr di ziti

1 cipolla piccola

1 carota

1 costa di sedano

1/2 bicchiere di vino bianco pre sfumare.

1 cucchaio di lievito alimetare.

1 spicchio d'aglio.

1 pizzico di paprica.

6 cucchai di olio.

sale e pepe q.b.

Preparazione:

Cuocere la soia in acqua bollente per circa dieci minuti, mettere in uno colapasta e far scolare completamente l'acqua per circa venti minuti, strizzare se necessario.

Affettare sottilmente la cipolla, la carota e il sedano e farli rosolare in padella con 4 cucchiai di olio , quando la cipolla sarà appassita sfumare con il vino bianco, avendo cura di farlo ben evaporare,aggiustare di sale e aggiungere la passata di pomodoro, lasciar cucocere a fuoco basso per almeo due ore e mezzo.

Mettere la soia ben asciutta in una ciotola, aggiungere l'aglio tritato, il pangrattato (fetta di pane precedentemente amollata) il lievito alimentare,e aggiustare di sale, mescolare bene e formare delle polpette,ungerle con le mani coperte di olio e cuocoerle in forno per circa 20 minuti a 160° in forno ventilato.

Far raffreddare le polpette e aggiungerle al sugo di pomodoro e cuocere a fuoco moderato per circa 20 minuti, spegnere e lasciar riposare per almeno un'ora.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata.

Servire ben caldo pasta e polpette assieme accompagnati da un bel bicchiere di aglianico.

Buon Appetito!!!