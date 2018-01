Sformato di riso basmati, rapa rossa e curcuma:la ricetta

Il riso basmati è conosciuto e apprezzato per l'inconfodibile aroma che lo contraddistingue. In questo piatto l'ho associato a spezie verdure e alga spirulina per un pieno di gusto,benessere e bellezza, perchè anche l'occhio vuole la sua parte!!!