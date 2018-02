Zucca e grano saraceno: la ricetta

Ingredienti per quattro persone:

250 gr di grano saraceno

8 fette di zucca

2 spicchii d'aglio

6 cucchiai di olio e.v.o.

1 cipollina fresca

1/2 cucchiaino di curry

1 pizzico di maggiorana

brodo vegetale per cuocere il grano

paprika dolce q.b.

zafferano q.b.

rosmarino q.b.

timo q.b.

mandorle per guarnire

Procedimento:

Sciacquare molto bene il grano saraceno e tostarlo leggeremente in pentola con 1/2 cipolla e l'olio per qualche miinuto, coprire di tre dita il livello del grano con il brodo vegetale e far cuocere per circa 20/30 minuti finchè il brodo di cottura verrà assorbito.

Nel frattempo tagliare la zucca a fette grosse,cospargerle con le erbe aromatiche e infornare a 180° per 20/30 minuti, a fine cottura aggiustare di sale e olio.

Quando il grano saraceno sarà cotto farlo rosolare in padella con olio, aglio, la restante cipolla, lo zafferano e il curry, far insaporire bene il tutto a fiamma vivace per qualche minuto e aggiustare di sale.

Servire il grano ben caldo accompagnato con la zucca a temperatura ambiente, decorando con un filo d'olio fresco, un pizzico di paprika dolce e delle mandorle, vi consiglio di accompagnarlo con un bel primitivo di Manduria

Buon appetito!!