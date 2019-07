Fusilli con pesto di rucola, pinoli e guanciale croccante: la ricetta

Ingredienti per 2 persone

Fusilli 180gr

Pinoli 30gr

Guanciale 40gr

Parmigiano 20gr

60gr rucola

20gr mandorle pelate

20gr pecorino

20gr parmigiano

Mezzo spicchio d'aglio

70 ml olio extravergine d'oliva

Difficoltà: media

Per prima cosa versate abbondante acqua in una pentola e portatela alla bollitura. Pulite la rucola, lavatela e asciugarla. In un mixer mettete le mandorle insieme al pecorino, il parmigiano, l'aglio e l'olio extravergine d'oliva, mixate il tutto a velocità massima fino ad ottenere una crema . Aggiungete la rucola e frullate fino ad ottenere una densità omogenea .

Tagliate il guanciale a piccole strisce e fatelo soffriggere su fiamma vivace fino a quando diventa croccante. Scolatelo con una pinza da cucina e tenetelo da parte.Scolate la pasta al dente e saltatela in padella insieme al pesto di rucola e pinoli. Ora preparate le porzioni aggiungendo il guanciale croccante e parmigiano a scaglie .

Buon appetito e ricordate: "in cucina la differenza la fa la passione".