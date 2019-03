Tortiglioni con barbabietola, pancetta croccante e pecorino: la ricetta

Ingredienti per 2 persone

Rape rosse precotte 100gr

Pancetta a cubetti 60gr

Pecorino 60gr

Scalogno 1

Brodo vegetale un mestolo

Olio extravergine d'oliva q.b

Difficoltà: media

Tagliate a cubetti le rape, in una casseruola fate scaldare un filo di olio extravergine, unite lo scalogno tagliato a velo e lasciatelo imbiondire. Sfumate con un mestolo di brodo e continuate la cottura per 15 minuti, aggiungendo brodo di tanto in tanto. Aggiungete tutto nel frullatore insieme al pecorino (lasciatene un po' da parte per decorazione del piatto), quindi frullate con un mixer a immersione. Scaldate l’olio in una padella, aggiungete la pancetta e fate rosolare fin a farla diventare croccante . Cuocete i tortiglioni in acqua salata e scolatela bene al dente, aggiungeteli nella padella con la crema di barbabietola e la pancetta croccante. Aggiungete un po' di acqua della cottura nella crema insieme alla pasta e fatela mantecare per un minuto. Servitela immediatamente con scaglie di pecorino e pancetta croccante. Buon appetito e ricordate: "in cucina la differenza la fa la passione".