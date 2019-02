Mezze maniche con carciofi e pancetta croccante: la nostra ricetta

Ingredienti per 4 persone

Mezze maniche 360gr

4 cuori di carciofo

130gr di pancetta a cubetti

40gr pecorino romano grattugiato

1 scalogno

Prezzemolo q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d'oliva q.b.

Difficoltà: media

Rosolatela a fuoco vivace in una padella la pancetta a cubetti, in un'altra padella stufate lo scalogno tritato con poco olio e sale, unite i cuori di carciofo ridotti a pezzetti e lasciate cuocere fino a renderli morbidi. Tenete da parte. Cuocete le mezze maniche in acqua salata e scolatele bene al dente. Mantecate la pasta in un’ampia padella con carciofi , la pancetta (mettetene da parte un po' per la guarnizione dei piatti) , un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato e pecorino fino ad ottenere una preparazione ben amalgamata.

Disponete le mezze maniche nei piatti, guarnite con dadini di pancetta , prezzemolo, un filo d’olio e poco pepe. Il piatto è pronto, buon appetito e ricordate: "in cucina la differenza la fa la passione".