Mezze maniche con zucchine, pomodorini e guanciale: la ricetta

Le ricette di Miky

La cucina è la mia prima casa, è qui che passo le mie giornate, a preparare cose buone e a fare esperimenti. Sono la cuoca del Pizza-bistrò "Resilienza", a Salerno, dove prediligiamo la cucina del territorio, la stagionalità, il rispetto per la tradizione. Tutte le ricette che troverete in questo Blog fanno parte del mio bagaglio culturale: ogni piatto, ogni profumo è legato ad un'emozione. Partendo dalla cucina Campana faremo delle breve incursione nelle altre regioni, e perché no, anche nelle altre Nazioni. Seguitemi e ricordate: "in cucina la differenza la fa la passione!"