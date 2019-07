Mozzarella Ripiena: la ricetta dell'estate

Ingredienti per 4 persone

Fior di latte 500gr

Peperoni rossi 2

Capperi sotto sale 50gr

Tonno sott'olio 100gr

Basilico q.b.

Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Difficoltà: media

Con un pelapatate lavorate la parte della pelle deipeperoni, tagliando nell senso lungo, così da creare dei filetti. Scaldate una griglia e fate arrostire i peperoni appena tagliati. Condite i filetti di peperoni con pepe, sale, basilico e olio; lasciateli riposare poi per circa 1 ora nel frigo. Sciacquate i capperi liberandoli dal sale. Tagliate il fior di latte a fette e formate degli strati con dei filetti di peperoni e i capperi fino a formare tre piani. Completate l'ultimo strato con dei filetti di tonno sott'olio.

Per il fior di latte la scelta deve ricadere su quello dei monti lattari, molto più asciutto, in modo da non avere un lago di latte nel piatto, mentre invece, per i pomodori, la scelta migliore sono i "cuore di bue", se poi siete così fortunati da trovare dei capperi di Salina, il vostro piatto sarà indimenticabile.

Buon appetito e ricordate: "in cucina la differenza la fa la passione".