Spaghetti con crema di ricotta, nocciole tostate e speck croccante: la ricetta

Ingredienti per 2 persone

Spaghetti 180gr

Speck 80gr

Ricotta 150gr

Parmigiano 60gr

Panna da cucina 50gr

Uno spicchio d'aglio

Nocciole 60gr( 40gr per la crema e 20gr per decorazione dei piatti)

Sale e pepe q.b.

Olio d'oliva q.b.

Difficoltà: media

Mettiamo nel frullatore la panna insieme all'aglio, alla ricotta, alle nocciole tostate, il parmigiano, un pizzico di sale e e uno di pepe. Frulliamo fino ad ottenere una crema densa. Mettiamo sul fuoco la pentola per la cottura della pasta, saliamola quando sta bollendo e scoliamola un po' al dente.

Prendiamo lo speck, eliminiamo la cottena e tagliamolo a cubetti. In una padella antiaderente insieme ad un cucchiaio di olio extravergine d'oliva facciamo rosolare a fiamma bassa, fino a quando il nostro speck non sarà diventato croccante. Trituriamo grossolanamente le nocciole rimaste e conserviamole per la decorazione finale dei piatti.

Portiamo la pasta in padella, condiamola, a fuoco lento facciamo ritirare il sugo. Serviamo decorando ogni piatto con un pugno di granella di nocciole, speck croccante, pepe e parmigiano grattugiato.

Per dare un tocco in più provate le nocciole di Giffoni. Buon appetito e ricordate: "in cucina la differenza la fa la passione!"