Spaghetti con crema di melanzane e pomodorini confit: la ricetta

Ingredienti per 4 persone

Spaghetti 360gr

Melanzane 2 grandi

Aglio 2 spicchi

Pomodorini 150gr

Origano q.b.

Sale e pepe q.b.

Parmigiano q.b.

Basilico q.b.

Olio extravergine d'oliva q.b.

Difficoltà: media

Lavate le melanzane, tagliatele a metà nel senso della lunghezza. Sistematele in una teglia rivestita con carta forno dal lato della polpa, cuocete in forno già caldo a 220° per mezz'ora circa. Non appena saranno pronte, prelevate la polpa delle melanzane con l'aiuto di un cucchiaio. Mettete la polpa in un colino, così da eliminare l'acqua di vegetazione in eccesso. Sistematele nel mixer, il parmigiano, l'aglio intero, le foglie di basilico, sale e pepe, frullate fino a realizzare una crema liscia. Per preparare i pomodori iniziate lavando bene i pomodorini, tagliateli a metà e disponeteli su una teglia rivestita di carta da forno mettendo la parte tagliata verso l’alto. Cospargeteli con origano, aglio, sale e un filo d'olio extravergine d'oliva. Cuocete nel forno già caldo a 120° per un’ora e mezza circa.

Cuocete gli spaghetti in acqua salata e scolateli al dente, aggiungete nella padella anche la crema di melanzane e i pomodorini confit, un po' d'acqua di cottura, parmigiano e fate mantecare mescolando delicatamente per un minuto. Il nostro piatto è pronto, usate qualche pomodorini per decorazione.

Buon appetito e ricordate: "in cucina la differenza la fa la passione".