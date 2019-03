Tortiglioni con burrata e pistacchio: la ricetta

Ingredienti per 2 persone

Tortiglioni 180gr

Pesto di pistacchi 2 cucchiai

Burrata 1

Pancetta a cubetti 80gr

Difficoltà: media

Cuocete i tortiglioni in acqua bollente e salata. Nel frattempo, prendete una padella antiaderente di medie dimesioni e fatela scaldare, appena pronta aggiungete la pancetta a cubetti e fatela rosolare (tenetene un po' da parte per la decorazione del piatto ). Aggiungete sempre nella stessa padella i due cucchiai abbondanti di pesto di pistacchi, prendete un po’ di acqua di cottura ed aggiungetela nella padella, mescolate in modo che il pesto diventi una crema.

Una volta cotta la pasta, scolatela e aggiungetela nella padella col pesto e pancetta, aggiungete anche due cucchiai di acqua di cottura e un cucchiaio dell’interno della burrata. Ora a fiamma bassa fate mantecare mescolando delicatamente. A questo punto potete impiattare, dopodichè, con una forchetta prelevate l’interno morbido della burrata e lo posizionate sulla pasta. Buon appetito e ricordate: "in cucina la differenza la fa la passione".