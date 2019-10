Degustazioni di qualità, divertimento e premi alla seconda giornata di "In vino civitas"

Seconda giornata al Salone del vino di Salerno. Affluenza straordinaria quella di ieri al salone che, come ogni anno, non delude le aspettative presentando cantine e masterclass sempre più interessanti. Giornata iniziata con il consueto giro in battello, destinazione Minori, per il saluto del Sindaco Andrea Reale per poi proseguire visitando la splendida Villa Romana. Le degustazioni, a cura dell'Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Salerno, ci hanno portato alla scoperta di territori e prodotti eccezionali, partendo dall'azienda Benanti che raccontandoci la sua Sicilia ci ha lasciati volteggiare sulle pendici dell'Etna regalandoci emozioni con i suoi prodotti, per completare la serata con un'incredibile verticale di Cumarò Rosso Conero DOCG dell'azienda Umani Ronchi, annate dal 2014 al 1995, da lasciare stupefatti. Nell'area talk è stato consegnato il premio EccellenSA, un'opera in ceramica realizzata dal maestro Lucio Ronca, a cura della Cna di Salerno e dall'associazione Createam, alla cantina Vitematta di Casal di Principe, la quale produce vino con persone disabili su terreni confiscati alla mafia, introducendole così all'interno di un percorso lavorativo. A consegnare il premio il giornalista Rai Paolo di Giannantonio. Interesse della manifestazione è anche quello di porre l'attenzione sul buon esempio di Sannio Falanghina che presenterà un programma di attività a Salerno, che la vedono come capitale europea del vino, fino al 2020. In occasione di questa terza edizione, non mancherà la possibilità di sostenere una causa benefica. Partner di questa iniziativa è Cieli D'Africa, il cui obiettivo è quello di costruire un ospedale a Dakar. Cieli D'Africa è un'organizzazione di volontariato senza scopro di lucro, nata ad Aprile 2019, al solo scopo umanitario e solidale grazie a Criscuolo Eleonora (Presidente), Landi Gabriella (Vicepresidente), Vicidomini Luca (segretario), Laganà Renato, Landi Anna, Galderisi Enrico e Mamadou Niang.