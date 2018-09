In Vino Civitas un grande successo firmato Salerno

Non delude le aspettative la seconda edizione di In Vino Civitas, il primo salone del vino a Salerno. La manifestazione, organizzata dall'associazione culturale Createam e ospitata nella splendida cornice della Stazione Marittima, nasce con l'intenzione di promuovere il territorio attraverso un articolato percorso tra le eccellenze salernitane e le migliori produzioni vinicole italiane.

Dopo il brindisi inaugurale a bordo di un traghetto nelle splendide acque della Costiera Amalfitana e una passeggiata per Amalfi, si è dato il via ad una tre giorni intensa e costruttiva. Entusiasti i produttori che hanno parlato di una platea qualificata, non semplici assaggiatori ma ristoratori, titolari di strutture alberghiere e bar, che hanno approfittato della presenza di aziende vitivinicole per avviare e consolidare rapporti commerciali. Grande successo anche per i seminari a cura della sezione provinciale dell'Ais di Salerno, guidati da produttori ed esperti degustatori che, oltre ad aver deliziato i palati con i loro ottimi prodotti, hanno incantato le platee con le loro realtà storiche e aziendali. Degna di nota la verticale proposta da Pietro Mastroberardino, del suo Taurasi Radici Riserva, durante la quale ha colto l'occasione per presentare il progetto Stilema, che come tutte le sue produzioni prevede il rispetto della tradizione attraverso le potenzialità dell'innovazione.

Tra un calice e un cooking show si alternavano anche espositori di food: dall'olio ai crostini, dai latticini ai prodotti ittici. Interessante è stata la mostra promossa dal Cna di Salerno, "EccelenSA", che comprendeva opere realizzate da 21 artigiani salernitani ispirati al mondo del vino. L'ultimo giorno ha visto anche l'assegnazione del Premio IN VINO CIVITAS alla cantina Le Macchie di Castelfranco Rieti.

Così come è iniziata si è conclusa ieri; con un grande brindisi collettivo in un clima di serenità e convivialità con la promessa di rivederci presto alla prossima edizione.