L'arte del Sabrage: come aprire una bottiglia di Champagne con la sciabola

Affascinante, teatrale e coinvolgente, il rito di aprire una bottiglia di Champagne con la sciabola (in francese sabre) ha origini lontane. Siamo in Francia, in piena epoca napoleonica, durante la quale era prassi per gli ufficiali della Guardia Reale francese festeggiare una vittoria o una promozione aprendo una bottiglia di Champagne con la sciabola, arma d'elezione della cavalleria leggera dell'esercito. La lama scivolava dolcemente sul collo della bottiglia e con un colpo secco liberava il tappo. Lo stesso Napoleone disse "Champagne! Nella vittoria è un merito, nella sconfitta una necessità".

La sciabola o sabre à Champagne, può essere di varie misure, alcune somigliano più a lunghi coltelli, sono senza filo e senza punta poiché il sabrage avviene per l'impatto della lama con il cercine (il rigonfiamento posto sulla parte terminale del collo della bottiglia), la pressione contenuta all'interno farà si che il pezzo staccato voli via e con esso anche i frammenti di vetro, per cui tranquilli niente cadrà all'interno e lo spumante o champagne potranno essere degustati senza aver paura di farsi del male. Il segreto è semplicemente quello di riuscire ad assestare un colpo secco, non c'è bisogno di forza, di bicipiti scolpiti o di lame affilate, al contrario possono essere utilizzati anche un cucchiaio o un bicchiere a calice, finanche il tacco di una scarpa, come si è visto fare ultimamente con alcune bottiglie di Franciacorta.



Una tradizione quindi molto antica perpetuata fino ad oggi grazie anche a Jean Claude Jalloux, ambasciatore della gastronomia francese e fondatore della Confrérie du Sabre d'Or (Confraternita della Sciabola d'Oro).



Curiosità



Il record per l'apertura di un maggior numero di bottiglie in un minuto utilizzando questa tecnica è di 66, è stato riconosciuto dal Guinness Book of World Records ed è di Ashrita Furman che nell'Agosto del 2015 ha superato il record di 47 bottiglie di Mirko Rainer dell'anno precedente.



Il record mondiale per il maggior numero di bottiglie di spumante aperte contemporaneamente mediante la tecnica del sabrage è stato raggiunto in occasione della Sciabolata del Santero a Santo Stefano Belbo, nel giugno del 2016, con 630 bottiglie. L'evento ha permesso di raccogliere 6000 euro i quali sono stati interamente devoluti in beneficenza a gruppi e società che operano nel sociale.



La Tecnica



Il Sabrage è una cosa seria e non va sottovalutato o improvvisato. Il rischio, nel più semplice dei casi, è di innaffiare tavole imbandite e commensali, ma è capitato anche di veder saltare qualche falange insieme al tappo. Può essere eseguito solo con bottiglie contenenti spumanti perché è grazie alla pressione che questi vini esercitano all'interno della bottiglia che il tappo riesce a liberarsi insieme al vetro che lo attornia.

Pochi ma fondamentali i passi da seguire per evitare brutte figure, vediamoli nel dettaglio:

Innanzitutto la bottiglia deve essere ben fredda.

Togliamo la capsula che avvolge il tappo e di seguito anche la gabbietta metallica Individuare con le dita il punto di sutura della bottiglia (ricordiamo che la bottiglia si ottiene incollando tra loro due mezze bottiglie) Mantenere ben stretta la bottiglia con una mano con la testa verso l'alto formando un angolo di circa 30/45 gradi, con l'altra mano impugnare la sciabola e poggiare la lama sul punto di sutura Accarezzare la bottiglia con la sciabola, scorrendo sull'incollatura e con un colpo secco accompagnare il volo del tappo con un ampio movimento del braccio

Et voilà... ed è subito festa!

Cheers!

Gesto guerriero divenuto sinonimo d’allegria

grazie al fascino d’un vino!

E quale altro vino potrebbe compiere

questa prodezza più dello Champagne,

la cui nascita e la cui immagine ripropongono

infinite metamorfosi?

Così s'avvera l’ultima contraddizione: grazie a

questo quasi magico vino di Champagne, l'arma,

anziché imporre ordine, fa esplodere l’applauso!

Principe Alain de Polignac