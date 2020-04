Traslochi e lavori di ristrutturazione ai tempi del coronavirus

Una problematica non abbastanza approfondita in questo periodo di emergenza sanitaria è rappresentata dall'impossibilità di effettuare traslochi o lavori di ristrutturazione per chi era in procinto di cambiare casa. Ma è davvero tutto bloccato? Vediamo insieme cosa ammettono e cosa vietano di dpcm in questo periodo.

Traslochi

Qualora il trasloco fosse indifferibile può essere effettuato ma solo da una ditta iscritta all'albo trasportatori. Chiaramente devono essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dal Dpcm del 4 marzo 2020 per l'uso dei dispositivi di protezione interpersonale.

Ristrutturazioni

Il Dpcm del 22 marzo, insieme ai precedenti, consente di effetturare, per quanto riguarda l'edilizia, esclusiavmente le attività contrassegnate dai codici ATECO, ovvero la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, dal n. 42, lavori di ingegneria civile, e dal n. 43.21.01 al n. 43.29.09 compreso, ovvero quelli di installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, per la distribuzione di gas, ecc. Naturalmente per l'esecuzione dei lavori devono essere adottate tutte le cautele di protezione individuali, sia di distanza di interpersonale di almeno un metro, che di DPI quali mascherine e guanti.

Riparazioni

Una piccola riprazione idraulica, presso un immobile di proprietà locato, può considerarsi una comprovata esigenza lavorativa per lo spostamento? Considerato che la riparazione può essere effettuata da un professionista di fiducia e che lo stesso inquilino può seguirne lo stato dell’arte, lo spostamento non può essere considerato una esigenza lavorativa inderogabile.