Pellezzano: pubblicato il calendario per il ritiro dei sacchetti della differeziata

L'Amministrazione Comunale di Pellezzano ha pubblicato il calendario per la distribuzione delle buste per la raccolta differenziata relativo al quadrimestre Giugno - Settembre 2020 ricordando che, in riferimento all’ordinanza num.39/2019, il ritiro delle buste è obbligatorio e che è vietato l'uso del sacco nero.

Per il ritiro dei sacchetti bisogna munirsi di codice fiscale dell’intestatario del ruolo TARI. Un secondo utente può provvedere al ritiro per conto di un altro se appositamente munito di codice fiscale dell’intestatario del ruolo TARI. Successivamente alle date indicate nel calendario sarà possibile ritirare le buste presso la sede della Pellezzano Servizi negli orari di ufficio.

Il commento del sindaco

"Tengo a precisare - ha spiegato il sindaco Francesco Morra - che, in ottemperanze al protocollo sanitario per il contrasto al COVID-19, per il ritiro del kit bisogna presentarsi nei locali indicati nell’avviso muniti di dispositivi di protezione individuali quali guanti e mascherine e che, in caso di assembramenti di più persone, è necessario mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro".