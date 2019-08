Cos'è la scutigera e perchè non conviene ucciderla?

A prima vista potrebbe far paura ma la scutigera può portare tanti benefici in casa. La scutigera, infatti, è un insetto che vive e si muove tra le pareti ed i pavimenti ed, essendo insettivoro, rappresenta per il nostro appartamento un punto di forza perchè uccide cimici, scarafaggi, termiti, formiche, pesciolini d'argento ma anche zanzare e ragnetti.

Come è fatta

Gli esemplari adulti hanno 15 lunghe paia di zampe ed un corpo rigido che le permette di correre con sorprendente velocità. Il corpo è grigio-giallastro e ha tre linee dorsali scure che lo percorrono in lunghezza. Anche le zampe hanno strisce nere. E' innocua per l'essere umano e per i nostri animali ma non lo è, invece, per le sue prede, che uccide iniettando un veleno.

Di solito vive dai 3 ai 7 anni e predilige ambienti umidi come cantine, bagni, lavanderie o crepe. La sua presenza, quindi, normalmente non è dannosa ma può diventarlo nel momento in cui il numero di esemplari sia alto e sarà ovviamente necessario prendere delle precauzioni, soprattutto per evitare che la casa possa essere sempre sporca.

Rappresentano delle attrattive per la scaligera i capelli, le tracce di polvere, i rifiuti organici, i peli degli animali domestici. E consigliabile quindi avere sempre la casa molto pulita, anche dietro mobili ed armadi e controllare sempre che non vi siano crepe sotto i davanzali e sui battiscopa.

