Furti in casa: dieci consigli per evitarli

Anche nella nostra provincia è sempre maggiore l'allarme per i furti in casa. Per porre un freno a questa situazione l'Assiv (Associazione italiana vigilanza e servizi fiduciari) e Italpol Vigilanza hanno deciso di stilare un decalogo della sicurezza utile per tutti.

Tra i consigli ci sono l'istallazione di inferriate ai primi ed agli ultimi piani e, nel caso di istallazione di un sistema d'allarme, la regolare manutenzione dello stesso. Vediamo in dettagli tutti e 10 i consigli: