SuperEnalotto: esce il 5 da 9mila euro a Vallo della Lucania

Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato, ma premio di consolazione da 9mila euro con un 5 per due giocatori campani: le schedine vincenti, spiega Agipronews, sono state convalidate nel comunale napoletano di Giugliano (“Tabacchi Maisto” in via degli Innamorati 26) e nel comune salernitano di Vallo della Lucania (“Bar Viva" in Piazza Santa Maria Assunta 1).

Il premio

Il Jackpot, nel frattempo, vola a 44,3 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.