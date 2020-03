Sinergia: slitta il pagamento del canone delle lampade votive

Sinergia, società del gruppo Salerno Energia, ha reso noto che per i canoni delle lampade votive consegnate all’agenzia per il recapito prima dell’avvio dell’emergenza sanitaria Covid – 19 (Coronavirus), qualora in scadenza entro il 3 aprile 2020, non sarà applicato alcun addebito per ritardato pagamento se pagate entro il 10 aprile 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scadenza è fissata, quindi, al 10 aprile 2020 salvo ulteriore estensione dei termini di scadenza in ragione di successivi interventi normativi di contrasto dell’emergenza sanitaria Covid – 19, che saranno tempestivamente comunicati.