Coronavirus: lo sportello di Salerno Sistemi di via Avallone chiude fino al 3 aprile

Il CoViD-19 chiude lo sportello di Salerno Sistemi S.p.A. di via Mario Avallone - angolo via Trento. L'azienda, infatti, ha comunicato che per contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, lo sportello rimarrà chiuso fino al 3 aprile.

Restano disponibili gli sportelli di via Stefano Passaro e i canali alternativi, quali: