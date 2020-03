Emergenza Coronavirus, nuove regole per entrare a Salerno Sistemi

Dopo Salerno Energia, anche la società Salerno Sistemi S.p.A. ha adottato nuove misure di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus per salvaguardare la salute pubblica.

L’avviso

Da oggi l’accesso agli sportelli sarà consentito nella misura di un solo utente alla volta, senza accompagnatore; ogni cittadino dovrà attendere il proprio turno negli spazi all’aperto antistanti i locali aziendali; gli utenti sono invitati a non oltrepassare la linea rossa per mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dagli operatori. Infine, per limitare l’afflusso agli sportelli, si consiglia di telefonare al numero verde (800.053.330); di inviare una mail a info@salernosistemi.it; di consultare la pagina Facebook “Gruppo Salerno Energia” e lo sportello online www.solsalernoenergia.it e relativa App per cellulari e tablet.