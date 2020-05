Sospensione idrica programmata rinviata in via Acquasanta: la comunicazione

Si comunica che per sopraggiunte problematiche tecniche la sospensione idrica programmata per il giorno Martedì 19 maggio (domani) per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Acquasanta altezza civico 33, è stata rinviata al giorno sabato 23 maggio dalle ore 9,00 alle ore 16.00.

La sospensione interesserà le seguenti strade e traverse limitrofe: