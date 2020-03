Salerno Sistemi chiude lo sportello fisico al pubblico: attivo il numero verde

Salerno Sistemi avvisa la clientela che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid–19, a partire da giovedì 26 marzo e fino al 3 aprile lo Sportello di Salerno Sistemi S.p.A. resterà aperto esclusivamente in modalità on-line contattando il Numero Verde 800.053.330.

Lo Sportello sarà operativo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.25 e dalle ore 14.35 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.10.

Restano attivi, inoltre, i canali informativi:

mail info@salernosistemi.it;

Pagina Facebook Gruppo Salerno Energia;

www.solsalernoenergia.it e App per cellulari e tablet.

Per il medesimo periodo (26 marzo – 3 aprile) sarà funzionante la cassa automatica per il pagamento delle bollette (acqua, gas ed energia elettrica), presente presso la sede di via Passaro,1 – Salerno. Quanto precede, salvo ulteriore estensione dei termini di scadenza in ragione di successivi interventi normativi di contrasto dell’emergenza sanitaria Covid – 19 (Coronavirus), che saranno tempestivamente comunicati.