Costiera Amalfitana: al via la stagione dell’hotel Raito di Vietri sul Mare

Venerdì 2 marzo l’Hotel Raito, in Costiera Amalfitana, apre le porte per la nuova stagione 2018, pronto ad accogliere gli ospiti in una cornice scenografica naturale, come il panorama che offre dalla sua posizione privilegiata, affacciata sul Golfo di Salerno e Vietri sul Mare. Design elegante e moderno per le camere e suite, con terrazze panoramiche o balconi privati, in uno scenario unico, tra il blu del mare ed il verde di uliveti e agrumeti che digradano lungo la costa: l’Hotel Raito è un punto di riferimento unico nel suo genere in Costiera Amalfitana. A fare gli onori di casa il Direttore Fabrizio Rizza che, insieme allo staff professionale e accogliente, è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ospiti. Per gli amanti della buona cucina, poi, lo Chef Francesco Russo con la sua creatività e professionalità riesce sempre a stupire i commensali con piatti tipici della tradizione italiana e mediterranea, al ristorante “Il Golfo”, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, o all'“ExLounge Bar & Grill”: qui si possono gustare i suoi piatti creati con prodotti freschi e genuini, realizzati anche con i prodotti dell’orto che si trova all’interno dell’albergo. L’Hotel Raito è anche meta prediletta per matrimoni ed eventi speciali o anche riunioni di lavoro, che trovano qui un’organizzazione impeccabile e l’ambientazione perfetta, con aree esterne e sale interne con avanzati supporti hi-tech. Per il benessere gli ospiti hanno a disposizione due piscine esterne e l'ExPure SPA con bagno turco, lettini sensoriali, piscina coperta con acqua riscaldata, vasca idromassaggio, area relax, solarium, parrucchiere e cabine massaggi per trattamenti personalizzati e programmi ad hoc, realizzati da uno staff specializzato. L'Hotel Raito è parte del gruppo Ragosta Hotels Collection (www.ragostahotels.com) ed è facilmente raggiungibile da luoghi d’interesse turistico, storico ed archeologico come Amalfi, Positano, Pompei ed Ercolano. Ragosta Hotels Collection offre 4 prestigiose strutture a 5 stelle in Italia: Palazzo Montemartini a Roma, 82 camere e suite accanto alle Terme di Diocleziano, La Plage Resort a Taormina, 59 camere e suite proprio di fronte all’Isola Bella, l’Hotel Raito, 77 camere, e il Relais Paradiso, 22 camere, entrambi in Costiera Amalfitana, rappresentano realtà affermate nel settore, con uno stile unico ed un design contemporaneo. “Define your Lifestyle” è la filosofia di Ragosta Hotels Collection per regalare agli ospiti un’esperienza che rifletta il loro stile di vita: il design delle camere e degli ambienti eleganti, la ricercatezza gastronomica e il benessere sono stati creati per la nuova generazione di viaggiatori che ama abbinare al proprio stile di vita l’unicità della destinazione per un’esperienza indimenticabile. Per fotografie in alta risoluzione: http://www.imaginecommunication.eu/sala-stampa/raito-hotel-amalfi-coast_-ragosta-hotels-collection/raito-hotel_amalfi-coast_foto/ Per informazioni e/o prenotazioni: Hotel Raito, www.ragostahotels.com Via Nuova Raito 9 - 84019 Vietri sul Mare (SA) Tel. 089.7634 111 info@hotelraito.it reservations@hotelraito.it Ufficio Stampa: IMAGINE Communication, Roma, Tel.06.39750290 Lucilla De Luca, cell. 335.5839843 lucilla@imaginecommunication.eu Valeria Benincasa, cell. 339.8994154 ufficiostampa@imaginecommunication.eu