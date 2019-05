Primo maggio tra spettacoli e ricordi a Salerno, ma a Santa Teresa si consuma un furto

Un primo maggio all'insegna dell'impegno, della musica e dello spettacolo, a Salerno. Ma non è mancato qualche sgradevole fuoriprogramma. Sì, perchè mentre nel centro storico di Salerno sfilavano menestrelli ed artisti di strada tra gli stand medievali, nel corso della Fiera del Crocifisso Ritrovato, nel clima festoso del concerto nell'area di Santa Teresa, organizzato da Cgil, Cisl e Uil in collaborazione con diverse realtà del territorio, malitenzionati sono entrati in azione. La denuncia arriva da Gianluca De Martino, volto noto dell'associazionismo locale, che, durante lo smontaggio degli stand, ha subito un inaspettato furto. "Mi appello a chi mi ha rubato la borsa, mentre smontavamo gli stand del concerto, di farmi avere in anonimato le cose non di valore ma per me importanti...come la scheda sd delle foto e i documenti", ha detto De Martino, amareggiato per l'accaduto. De Martino ha poi sottolineato come si sia trattato di un gesto premeditato a suo avviso e come i ladri abbiano portato via anche il pesante borsone contenente locandine e materiale divulgativo.

