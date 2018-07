Sport e integrazione: tutto pronto per il 1° memorial Rosario Caliulo "TheBoss"

Al via, dal 30 luglio, Soccer Championship, il 1° memorial Rosario Caliulo TheBoss, organizzato dall'impresa sociale Kuroi, guidata da Renato Caliulo, figlio del compianto Direttore delle Politiche Sociali del Comune di Salerno. Presso il Centro Sociale di Pastena, infatti, fino al 7 agosto, si svolgerà il torneo di calcio a 5 con squadre miste, totalmente gratuito. Proprio Rosario Caliulo, sempre in prima linea per i giovani migranti, tre anni fa lanciò il torneo, provvedendo personalmente alle magliette per la partita, allora realizzate ispirandosi al sorriso della promozione in B della Salernitana. I ragazzi stranieri, già allora, scelsero per la loro squadra il nome di The Boss Boys, dedicando affettuosamente un pensiero al Direttore volato in Cielo a settembre, che li prese a cuore, fungendo da insostituibile punto di riferimento per tutti loro. "Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la volontà di chi con me ha voluto e condiviso questa esperienza", disse in un'intervista a Salernotoday Rosario Caliulo, riferendosi al successo riscosso dal torneo di calcetto che rese il Centro Sociale un polo di integrazione e multiculturalità. A renderlo fiero, dunque, portando avanti il suo progetto, il figlio Renato e numerose altre associazioni che hanno aderito all'iniziativa in sua memoria.

A sfidarsi saranno giovani salernitani con i minori stranieri non accompagnati, ospiti delle strutture di accoglienza cittadine: la prima partita avrà inizio alle ore 17 e la seconda alle 18. Il 10 agosto, poi, presso i locali interni del Centro Sociale, si terrà il convegno sull'integrazione attravero lo sport e la premiazione dei vincitori, con personalità di spicco nell'ambito sportivo e istituzionale, a livello nazionale ed europeo. Prevista una folta partecipazione.