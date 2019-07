Maturità a Salerno: record di 100 nei licei cittadini, solo 4 bocciati

Record di 100 per i neodiplomati salernitani: i picchi, in particolare, si sono registrati ai licei Regina Margherita e Severi. Risultano 220 candidati su 2200 maturati, quindi il 10% del totale nel capoluogo, gli studenti che hanno conquistato il massimo dei voti e che, come ricorda Il Mattino, lo sorso anno furono 197 e rappresentarono l’8,9% dei diplomati.

Le lodi

Le lodi sono state 78 e rappresentano il 3,5% (un anno fa furono 68, quindi il 3% dei diplomati). A tal proposito si rileva che la concentrazione più alta di diplomati con 100 e lode si registra al liceo Da Procida (se ne contano 17) e al Tasso (ben 14). Solo quattro i bocciati. uno in meno rispetto a quelli della scorsa maturità. I numeri, insomma, risultano senz'altro soddisfacenti.