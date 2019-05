Manifestazione pacifica contro Salvini, sul lungomare: 12 indagati

Un provvedimento di conclusione di indagine (valido come avviso di garanzia) per violazione degli articoli 110 del codice penale e dell’articolo 18 del vecchio testo unico di pubblica sicurezza, per i 12 manifestanti che, l'11 settembre, sul lungomare, tennero una manifestazione non autorizzata contro il Ministro dell'Interno. I fatti risalgono all'iniziativa contro la “passeggiata per la legalità” organizzata dalla sezione salernitana della Lega di Matteo Salvini.

La mancata autorizzazione

Ai partecipanti di quella iniziativa di opposizione pacifica, viene contestata la mancata autorizzazione alle “manifestazioni di dissenso”, nel corso delle quali sarebbero stati pronunciati “slogan e invettive” contro i leghisti, come riporta Le Cronache. Si indaga.